Dalla pizza alle olive 20 anni di battaglie legali sui campioni del cibo italiano
Il 20 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la domanda di registrazione dell’Erbazzone Reggiano Igp. Ci sono voluti tre anni di battaglie legali per arrivare a questo punto. Ma non è ancora finita: ora inizia il periodo di tre mesi per notificare a Bruxelles eventuali (ulteriori) opposizioni. L’iter per registrare Dop, Igp ed Stg funziona così. Se tutto andrà bene, l’Erbazzone diventerà la prima torta salata con ripieno vegetale a base di spinaci, bietole, Parmigiano Reggiano, pane grattugiato, cipolla, lardo e sale a ottenere la certificazione Igp in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Dalle olive ascolane del Piceno fino alla ricetta della pizza napoletana. L’ultimo caso è quello dell’Erbazzone reggiano, ora a un passo dalla Igp - facebook.com Vai su Facebook
Cameo celebra i 20 anni di Pizza Ristorante: 300 milioni di pizze vendute in Italia - Cameo celebra il ventesimo anniversario di Pizza Ristorante: 300 milioni di pizze vendute e 2,5 milioni di famiglie raggiunte in Italia. Secondo distribuzionemoderna.info
Tonino Pizza compie trent’anni: «Premiati dai clienti, siamo rimasti fedeli alla qualità» - Questo il traguardo che oggi festeggia “Tonino Pizza”, storica pizzeria da asporto di viale Cacciatori a Treviso. Lo riporta ilgazzettino.it