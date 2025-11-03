Il 20 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la domanda di registrazione dell’Erbazzone Reggiano Igp. Ci sono voluti tre anni di battaglie legali per arrivare a questo punto. Ma non è ancora finita: ora inizia il periodo di tre mesi per notificare a Bruxelles eventuali (ulteriori) opposizioni. L’iter per registrare Dop, Igp ed Stg funziona così. Se tutto andrà bene, l’Erbazzone diventerà la prima torta salata con ripieno vegetale a base di spinaci, bietole, Parmigiano Reggiano, pane grattugiato, cipolla, lardo e sale a ottenere la certificazione Igp in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dalla pizza alle olive, 20 anni di battaglie legali sui campioni del cibo italiano