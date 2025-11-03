D' Alema torna sul viaggio in Cina e sale in cattedra | cosa ha detto
A inizio settembre la sua partecipazione alla Parata della Vittoria a Pechino aveva provocato una bufera politica in Italia. Eppure Massimo D'Alema, a due mesi da quel viaggio in Cina, non intende arretrare di un solo centimentro: " Era giusto esserci. Chi non è venuto ha commesso un errore, anche perché avrebbe dato meno evidenza alla presenza di Putin ", dichiara in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Anche perché quella " non è stata solo una parata militare e Xi Jinping non è apparso solo in divisa ". Anzi: " Si cantava pure Bella ciao " e non si trattava in sostanza di " un raduno anti-occidentale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Dopo le polemiche per la sua presenza alla parata a #Pechino, Massimo D'Alema torna a difendere la #Cina comunista: "Se pensiamo di isolarli siamo dei cog***" Vai su Facebook
Dopo le polemiche per la sua presenza alla parata a #Pechino, Massimo D'Alema torna a difendere la #Cina comunista: "Se pensiamo di isolarli siamo dei cog***" - X Vai su X
Torna Frecciarosa, in viaggio per la prevenzione contro i tumori - Al via anche quest'anno Frecciarosa, da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica. Secondo notizie.tiscali.it