D' Alema torna sul viaggio in Cina e sale in cattedra | cosa ha detto

A inizio settembre la sua partecipazione alla Parata della Vittoria a Pechino aveva provocato una bufera politica in Italia. Eppure Massimo D'Alema, a due mesi da quel viaggio in Cina, non intende arretrare di un solo centimentro: " Era giusto esserci. Chi non è venuto ha commesso un errore, anche perché avrebbe dato meno evidenza alla presenza di Putin ", dichiara in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Anche perché quella " non è stata solo una parata militare e Xi Jinping non è apparso solo in divisa ". Anzi: " Si cantava pure Bella ciao " e non si trattava in sostanza di " un raduno anti-occidentale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

