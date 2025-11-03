D’Alema la Russia e la Cina | L’Europa deve trovare un accordo con Putin

Massimo D’Alema dice che l’ Occidente deve dialogare con il Sud del Mondo. E che serve un’intesa tra l’ Unione Europea e la Russia. Mentre alla parata militare di Pechino è andato «a festeggiare gli ottant’anni della vittoria del popolo cinese nella sua liberazione, e la vittoria della guerra contro il fascismo e il nazismo. Così era scritto sull’invito». E i leader occidentali che non sono andati «hanno commesso un errore. A Pechino era rappresentato, ci piaccia o no, l’ 80% del genere umano. Isolare l’80% dell’umanità è un’impresa difficile. Mi fa riflettere un certo imbarbarimento». D’Alema, la Russia, la Cina. 🔗 Leggi su Open.online

