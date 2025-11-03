Dal risiko bancario al fabbisogno
Davide Biocchi Per anni le banche hanno dovuto convivere coi tassi a zero e a garantirne la sopravvivenza è stata la loro capacità di estrarre valore da una fitta rete di micro-costi applicati su conti, carte e servizi. Poi, con il ritorno dell’inflazione, la stretta monetaria ha comportato l’aumento dei tassi, regalando alle banche una nuova stagione di abbondanza grazie all’esplosione dei margini di interesse. Il rialzo è stato immediatamente applicato ai contratti di credito, mentre molto più lento è stato l’adeguamento della remunerazione della raccolta, rimasta in molti casi al palo. Risultato: margini e utili record. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
: ’ Il risiko bancario accelera la fuga dai territori. Con Crédit Agricole–Bpm centinaia di filiali a rischio. : ? 268 sportelli chiusi da - facebook.com Vai su Facebook
Banco Bpm rimane al centro del risiko bancario, tre i possibili pretendenti: Crédit Agricole, Mps e - sullo sfondo, Unicredit. L'istituto di Piazza Meda è sempre più corteggiato: in borsa vale quasi 20 miliardi e può crescere ancora, ma chi può conquistarla davver - X Vai su X
Banco Bpm al centro del risiko tra la pista francese, l’opzione Mps e l’ombra di Unicredit sullo sfondo - Dopo la pausa seguita alla conquista di Mediobanca da parte di Siena, il risiko bancario riprende quota. milanofinanza.it scrive
Il risiko bancario fa bene all'Italia - Il futuro di Mediobanca, la fase due di Generali, il terzo polo, il Mef pronto a uscire da Mps. Lo riporta ilfoglio.it
Risiko bancario, Orcel non si ferma: Unicredit sale al 29,5% di Alpha Bank dopo il via libera della Bce - Unicredit ha ricevuto l'autorizzazione dalla Bce ad acquisire una partecipazione diretta in Alpha Bank fino al 29,9%. Si legge su affaritaliani.it