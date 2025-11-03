Dal risiko bancario al fabbisogno

Davide Biocchi Per anni le banche hanno dovuto convivere coi tassi a zero e a garantirne la sopravvivenza è stata la loro capacità di estrarre valore da una fitta rete di micro-costi applicati su conti, carte e servizi. Poi, con il ritorno dell’inflazione, la stretta monetaria ha comportato l’aumento dei tassi, regalando alle banche una nuova stagione di abbondanza grazie all’esplosione dei margini di interesse. Il rialzo è stato immediatamente applicato ai contratti di credito, mentre molto più lento è stato l’adeguamento della remunerazione della raccolta, rimasta in molti casi al palo. Risultato: margini e utili record. 🔗 Leggi su Quotidiano.net