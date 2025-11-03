dal pratomagno al far west il blues e le storie di stefano donato

Arezzo, 3 novembre 2025 – Sabato 8 novembre alle 21 e 30 nuovo appuntamento al Teatro Comunale di Cavriglia con la rassegna " Materiali In Scena ”, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Ancora musica e, questa volta, una proposta da eccellenze provenienti dal Valdarno e di profilo internazionale. Sarà di scena il cantautore Stefano Donato con il suo nuovissimo album “Canzoni dalla scaleo”, accompagnato da Arlo Bigazzi al basso ed elettronica varia e da Letizia Bonchi, volinista di Flame Parade. Ospite Ulrich Sandner, virtuoso chitarrista italiano di origine tedesca ed emigrato da anni in Spagna, che presenterà anche una selezione da "Field a western soundtrack”, il suo nuovo disco, un progetto prevalentemente strumentale che fonde jazz, blues, folk ed è concepito come la colonna sonora di un film immaginario dove la logica creativa si capovolge: non sono le immagini a generare la musica, ma è la musica stessa a dare vita alla fantasia delle immagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

