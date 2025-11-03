Dal laboratorio in via Marecchiese alla ricostruzione del teatro Galli il fabbro diventa bottega storica
La storia di Guido, della “M.G. Mancini Guido”, è un racconto fatto di ferro e fuoco, di mani callose e sguardo lungo, una storia di dedizione artigianale che entra oggi nel prestigioso albo delle botteghe storiche del Comune di Rimini. La “M.G. Mancini Guido snc" diventa la 106esima realtà a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
