Dal deserto ai bar | il caffè di noccioli di dattero conquista il mondo

Nel vasto panorama delle bevande alternative, sta emergendo un protagonista inaspettato che trasforma gli scarti in opportunità. I noccioli di dattero, per secoli considerati semplici rifiuti dell’industria alimentare, stanno vivendo una seconda vita sorprendente: dopo essere stati tostati e macinati, diventano una bevanda dal sapore profondo e avvolgente, capace di sfidare le convenzioni del mercato globale del caffè. La storia di questa bevanda affonda le radici nelle tradizioni mediorientali, dove nulla veniva sprecato e ogni parte del frutto aveva un suo utilizzo. Oggi, grazie alla potenza virale dei social media e alla crescente attenzione verso la sostenibilità, quello che era un sapere tramandato nelle famiglie sta conquistando le cucine di tutto il mondo, da Los Angeles a Berlino, passando per città dove il caffè tradizionale regna sovrano da secoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

