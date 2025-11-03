Dal calcio all’arte e al design di interni grazie a Capello | la nuova vita di Zebina

Golssip.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore francese, una lunga carriera in Serie A, ha scelto di dedicarsi ad altro dopo aver appeso al chiodo gli scarpini. 🔗 Leggi su Golssip.it

dal calcio all8217arte e al design di interni grazie a capello la nuova vita di zebina

© Golssip.it - Dal calcio all’arte e al design di interni grazie a Capello: la nuova vita di Zebina

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Calcio All8217arte Design Interni