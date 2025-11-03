Dal calcio all’arte e al design di interni grazie a Capello | la nuova vita di Zebina
L'ex difensore francese, una lunga carriera in Serie A, ha scelto di dedicarsi ad altro dopo aver appeso al chiodo gli scarpini. 🔗 Leggi su Golssip.it
Leggi anche questi approfondimenti
Evitando l’amore e l’arte si spreca la vita. E per arte intendo anche lo sport, il calcio, tutto ciò che non devi per forza fare per vivere ma che fai per la gioia. L’amore e l’arte, ovvero l’istinto creativo di qualunque tipo, sono le uniche due cose che rendono l’esiste - facebook.com Vai su Facebook