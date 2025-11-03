Dal 1° gennaio 2026 chi ha un' auto a gasolio pagherà 42 euro in più all' anno
Il prezzo del diesel è destinato ad aumentare. Il motivo è l'annunciato "riallineamento delle accise" sul gasolio applicato dal governo Meloni e previsto nella prossima manovra finanziaria. Tutto ciò avrà - era inevitabile - un effetto sul prezzo che gli automobilisti troveranno alle stazioni di. 🔗 Leggi su Today.it
Con la manovra 2026 scatta l'aumento delle accise sui carburanti: di quanto aumenterà il diesel da gennaio - Con la legge di Bilancio, dal 1 gennaio 2026 l'aliquota di accisa sulla benzina si abbasserà di 4,05 centesimi per litro, e contemporaneamente si alzerà ...
