Washington, 3 nov. (Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato di essere stato "male" per la famiglia reale dopo che ad Andrew Mountbatten Windsor sono stati tolti i titoli a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein. Parlando ai giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che si tratta di una situazione "terribile" per la famiglia reale. "Voglio dire, è una cosa terribile quella che è successa alla famiglia - ha aggiunto - È stata una situazione tragica, ed è davvero un peccato. Voglio dire, mi dispiace per la famiglia". Re Carlo ha anche sfrattato il fratello minore dalla Royal Lodge di Windsor e si prevede che l'ex principe si trasferirà in una proprietà più piccola nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: Trump e i titoli tolti ad Andrea, 'terribile, sto male per la famiglia reale'