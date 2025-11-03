Daily Crown | Trump e i titoli tolti ad Andrea ' terribile sto male per la famiglia reale'
Washington, 3 nov. (Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato di essere stato "male" per la famiglia reale dopo che ad Andrew Mountbatten Windsor sono stati tolti i titoli a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein. Parlando ai giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che si tratta di una situazione "terribile" per la famiglia reale. "Voglio dire, è una cosa terribile quella che è successa alla famiglia - ha aggiunto - È stata una situazione tragica, ed è davvero un peccato. Voglio dire, mi dispiace per la famiglia". Re Carlo ha anche sfrattato il fratello minore dalla Royal Lodge di Windsor e si prevede che l'ex principe si trasferirà in una proprietà più piccola nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
DAILY CROWN - Andrea non è più principe, Gb accoglie con favore decisione di Carlo - facebook.com Vai su Facebook
Borse europee: titoli farmaceutici sotto pressione, Trump vuole tagliare i prezzi - Titoli farmaceutici sotto pressione sulle Borse europee, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha preannunciato un ordine esecutivo per ridurre i prezzi ... Scrive ilsole24ore.com
Daily Crown: Trump nel Regno Unito, ma quanto costa la visita? - In altre parole, un investimento: non è ancora chiaro quanto costerà la visita di Stato di Donald Trump ... Riporta affaritaliani.it
Daily Crown: re Carlo mostra sostegno al Canada dopo minacce di annessione di Trump - Carlo e Camilla hanno manifestato il loro sostegno al Canada a pochi giorni della loro prima visita reale nel Paese dopo la loro incoronazione. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it