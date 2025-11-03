Dai salumi alle paste ripiene torna la ' Festa degli Insaccati' E c' è la novità ' Ricchi e poveri'

Quattro weekend tra gusto e voglia di stare insieme. Venerdì 7 novembre è già tempo della 14esima edizione della 'Festa degli Insaccati', il tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Contrada San Benedetto con il patrocinio del Comune di Ferrara, della Fondazione Palio e la.

Domani dopo la bellissima lezione … salumi per tutti, vitello tonnato ed una pasta calda….., non mancherà qualcosa di dolce Ballo e show Vai su Facebook

A Polesine Zibello torna Salumi da Re: tre giorni di grande arte norcina con mostra mercato, competizioni e convegni - Rulli di tamburo per Salumi da Re, l'evento sulla norcineria italiana di alta qualità creato e organizzato dai fratelli Spigaroli e dal Gambero Rosso.