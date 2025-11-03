LEGNO RICICLATO, certificato e grande cura di ogni particolare produttivo. Sono questi alcuni dei must di Giessegi, da sempre attenta alla sostenibilità. La società marchigiana lo è da tempi non sospetti, ma ora che di sostenibilità tutti parlano, in provincia di Macerata, dove ci sono tutti gli stabilimenti produttivi dei mobili Giessegi si lavora affinché ogni pezzo rispetti l’ambiente. Ne è un esempio il "Pannello ecologico", una certificazione che garantisce che per la produzione dei mobili non venga abbattuto un solo albero e che, invece, tutto il legno provenga da una filiera di riciclo, certificata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai rifiuti al design: il riciclo come filosofia: "Modello circolare possibile anche negli arredi"