Dai non siete voi Chirurgia estrema i due famosi italiani mostrano le foto del ‘prima’ e tutti restano di sasso

Negli ultimi anni la chirurgia estetica è diventata un fenomeno sempre più diffuso tra i vip, trasformandosi da semplice ritocco a vera e propria forma di espressione personale. Non è più soltanto una questione di bellezza, ma di identità: la possibilità di plasmare il proprio volto e il proprio corpo secondo i propri desideri è oggi vista da molti come un atto di libertà. Dai social alle passerelle, dalle star hollywoodiane agli influencer italiani, l’intervento estetico è ormai parte integrante del racconto pubblico, al punto da essere mostrato, discusso e perfino rivendicato con orgoglio. E proprio in questo scenario si inserisce il nuovo documentario realizzato da Le Iene, “Inside – Chirurgia Estetica: Bellezze Da Rifare”, che indaga il mondo delle operazioni estetiche tra successo, rischi e ossessioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it