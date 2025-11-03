Da volontaria a 15 anni a Cavaliere della Repubblica | premiata Katia Mignogna

Udinetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento che premia una vita dedicata all’inclusione e alla solidarietà. Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro Ets Udine, è stata insignita dal prefetto Domenico Lione del titolo di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, una delle più alte onorificenze civili. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

