Da volontaria a 15 anni a Cavaliere della Repubblica | premiata Katia Mignogna
Un riconoscimento che premia una vita dedicata all’inclusione e alla solidarietà. Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro Ets Udine, è stata insignita dal prefetto Domenico Lione del titolo di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, una delle più alte onorificenze civili. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
