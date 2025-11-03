Da Vittoria Ceretti alla coppia Kaia Gerber e Cindy Crawford | i look del LACMA Art + Film Gala

Sabato 1 novembre a Los Angeles è tornato, come ogni anno, il LACMA Art + Film Gala, evento benefico che chiama a raccolta l’élite di Hollywood per raccogliere fondi per il programma cinematografico del Los Angeles County Museum of Art, e per questa edizione le celebrity hanno sfoggiato i loro look più glamour e scintillanti. LACMA Art + Film Gala, i look delle celebrity: parola d’ordine, scintillare. Sotto i caratteristici lampioni del museo hanno posato attori, attrici, top model, registi, volti noto del mondo dello sport e della cultura, tutti riuniti sotto l’egida di Gucci, main sponsor dell’evento. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Vittoria Ceretti alla coppia Kaia Gerber e Cindy Crawford: i look del LACMA Art + Film Gala

