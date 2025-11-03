Da sgranocchiare o in versione dolce Le nocciole sono un simbolo di italianità

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Piemonte alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, il nostro Paese è il secondo produttore al mondo dopo la Turchia, anche se il 2025 è stato un anno critico. Ottime da mangiare così come sono (meglio se non le spelliamo) oppure per farne creme e liquori. 🔗 Leggi su Laverita.info

da sgranocchiare o in versione dolce le nocciole sono un simbolo di italianit224

© Laverita.info - Da sgranocchiare o in versione «dolce». Le nocciole sono un simbolo di italianità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Brownies con cioccolato al latte e nocciole: il dolce perfetto da condividere - Se ami i dolci al cioccolato, questi brownies al cioccolato al latte e nocciole diventeranno la tua nuova ossessione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sgranocchiare Versione Dolce Nocciole