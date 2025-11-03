Da sgranocchiare o in versione dolce Le nocciole sono un simbolo di italianità
Dal Piemonte alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, il nostro Paese è il secondo produttore al mondo dopo la Turchia, anche se il 2025 è stato un anno critico. Ottime da mangiare così come sono (meglio se non le spelliamo) oppure per farne creme e liquori. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ecco dei deliziosi frollini alle nocciole semplici da preparare. Ottimi da sgranocchiare a colazione con un buon cappuccino o una tazza di tè. Provateli, resterete stupiti dalla loro bontà! Ricetta https://blog.giallozafferano.it/ilricettariodellevergare/ricetta-frolli - facebook.com Vai su Facebook
Brownies con cioccolato al latte e nocciole: il dolce perfetto da condividere - Se ami i dolci al cioccolato, questi brownies al cioccolato al latte e nocciole diventeranno la tua nuova ossessione. Come scrive msn.com