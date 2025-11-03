da oggi chiude il sottopasso piano anti caos

PARABIAGO (Milano) Il sottopasso di via Matteotti, uno dei punti più trafficati della città, da oggi sarà chiuso al traffico. La misura è necessaria per consentire i lavori del quarto binario per il potenziamento della linea Rho–Parabiago, opera strategica per il trasporto regionale ma che avrà un impatto importante sulla mobilità cittadina. La chiusura, comunicata da Rete ferroviaria italiana (Rfi), comporterà disagi significativi alla circolazione, sia per i residenti sia per chi attraversa Parabiago per lavoro o studio. Si prevede un aumento del traffico lungo le vie alternative, in particolare su via Sant’Anna, via Butti e via San Michele, con rallentamenti e code nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

