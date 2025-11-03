Da mercoledì le operazioni di rimozione della Guang Rong a Marina di Massa
MASSA – Inizieranno mercoledì (5 novembre) le operazioni di rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa. Da allora partirà il cronoprogramma previsto e condiviso. Il prefetto Guido Aprea, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale e il sindaco Francesco Persiani con i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 10 di mercoledì effettuerà un sopralluogo nell’area di cantiere. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL COMUNE INFORMA: ? DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA PARCHEGGIO DELLA STAZIONE LUNEDI' 13, MARTEDI' 14 e MERCOLEDI' 15 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 18:00 #CittàDiAlbino #divieto #asfalto - facebook.com Vai su Facebook
Al via lunedì le operazioni per la rimozione della Guang Rong - Un primo passo concreto verso la rinascita del nostro pontile: l’annuncio arriva su Facebook da parte del sindaco di Massa Francesco ... Si legge su rainews.it
Operazioni sulla Guang Rong. Svuotato il primo serbatoio. Ora la rimozione dell’olio - Tolto del tutto il carburante da una delle casse del cargo incagliato al pontile. Secondo lanazione.it
Nave incagliata, slitta la rimozione della Guang Rong - Massa, 14 ottobre 2025 – Per la rimozione della Guang Rong sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Lo riporta lanazione.it