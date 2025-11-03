Da mercoledì le operazioni di rimozione della Guang Rong a Marina di Massa

MASSA – Inizieranno mercoledì (5 novembre) le operazioni di rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa. Da allora partirà il cronoprogramma previsto e condiviso. Il prefetto Guido Aprea, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale e il sindaco Francesco Persiani con i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 10 di mercoledì effettuerà un sopralluogo nell’area di cantiere. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it