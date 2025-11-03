Da Kate Middleton a Margot Robbie Come un classico dello stile country chic è tornato alla ribalta
Non c’è niente di più autunnale di un blazer, e quest’anno il mondo della moda ha le idee chiarissime: a dominare è lo stile british, con fantasia check o micro check, un richiamo elegante e sofisticato all’estetica londinese più autentica e alla classica giacca dei royal in campagna, tra Balmoral e Windsor. Le passerelle internazionali hanno celebrato questo capo senza tempo, reinterpretandolo in chiave contemporanea ma senza tradire la sua natura classica e raffinata. Il ritorno dello stile british. I blazer a quadri sono un vero passepartout del guardaroba: si adattano con disinvoltura a qualsiasi look, da quello più femminile – pensiamolo abbinato a una pencil skirt e a un dolcevita in lana sottile, per un effetto bon ton e chic – a quelli di ispirazione più sartoriale, con pantaloni ampi, magari a vita alta, oppure in coordinato con la stessa fantasia. 🔗 Leggi su Amica.it
