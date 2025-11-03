da invernizzi a sinigaglia melzo vuole il suo pantheon dei cittadini passati alla storia

Una richiesta già avanzata in passato e che ritorna, corredata da brani di storia cittadina e da un lungo, lunghissimo elenco di melzesi illustri scomparsi. Gli ultimi due nomi, nell’ordine cronologico, quelli di Fabrizio Nicola Compagnone, ingegnere e studioso scomparso in luglio, e di Luca Sinigaglia (nella foto), l’alpinista morto in Kirghizistan in agosto tentando di salvare una compagna di spedizione: " Melzo vanta personaggi di rilievo e valore, non se ne perda la memoria: si istituisca un Famedio cittadino ". La proposta porta la firma della storica locale Fiorenza Mauri ed è stata inoltrata al sindaco Antonio Fusè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

