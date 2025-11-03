Da Inacio a Mambuku | chi sono gli azzurrini scelti dal ct Favo per i Mondiali Under 17 in Qatar

L'ultima volta che l'Italia ha partecipato ai Mondiali dovevano ancora iniziare le scuole elementari: sono il futuro del nostro calcio e giocheranno un Mondiale senza averne mai visto uno.

u17 Starting 11 vs Qatar Longoni: Mambuku, De Paoli, Borasio©?, Idrissa: Steffanoni, Baralla: Elimoghale, Inacio, Luongo: Lontani Bench: Nava, Cereser, Reggiani, Bovio, Marini, Prisco, Maccaroni, Pandolfi, Campaniello, Arena Forza Azzurrini - X Vai su X

