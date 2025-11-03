Da Hamas 3 corpi e un cambio di linea
Shock e controshock ieri, paura e sospiri di sollievo; giornata convulsa fino all'ultimo, con al centro della fantasia nazionale, distratta per qualche ora dalla guerra, una graziosa cinquantenne bionda con una grande carriera militare e accademica alle spalle e poi un vortice e ieri sera una camminata non compiuta verso il suicidio dopo che il biasimo nazionale l'ha ridotta a un mucchio di lacrime accucciata su una spiaggia. Qui è stata ritrovata viva dopo che era sparita, lasciando a casa il marito e tre figli. Polizia, pompieri, ambulanze, hanno spento le luci e sono tornati a casa ma la polemica continua: la storia è quella di Yifat Tomer Yerushalmi, fino due giorni fa capo dell'avvocatura militare, tre lauree, generale dal 2021, ex responsabile per la condizione femminile nell'esercito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL CINISMO DI HAMAS NON CONOSCE ALCUNA VERGOGNA: I 3 CORPI RESTITUITI NON SONO DI OSTAGGI ISRAELIANI Ci chiediamo cosa altro debba accadere affinché il mondo apra gli occhi sulla reale natura dei criminali di Gaza e sul loro vero obiett - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, le news di oggi. Media: “Non sono di ostaggi i corpi consegnati da Hamas” - X Vai su X
Hamas, consegneremo stasera i corpi di 3 ostaggi - L'ala armata di Hamas ha dichiarato che restituirà i corpi di tre ostaggi israeliani domenica, nell'ambito dello scambio di prigionieri previsto dal cessate il fuoco con I ... Segnala msn.com
Hamas consegna i corpi di tre ostaggi: tra loro il comandante dell'Idf Hamami - Media: «Chiesto un lasciapassare per i miliziani ancora nascosti nei tunnel di Rafah». Secondo unionesarda.it
Hamas consegna altri tre corpi, tra loro il comandante Hamami ucciso il 7 ottobre - L' esercito israeliano ha annunciato che Hamas ha consegnato le bare contenenti i corpi di tre ostaggi alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele ... Come scrive tg.la7.it