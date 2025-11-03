da hamas 3 corpi e un cambio di linea

Shock e controshock ieri, paura e sospiri di sollievo; giornata convulsa fino all'ultimo, con al centro della fantasia nazionale, distratta per qualche ora dalla guerra, una graziosa cinquantenne bionda con una grande carriera militare e accademica alle spalle e poi un vortice e ieri sera una camminata non compiuta verso il suicidio dopo che il biasimo nazionale l'ha ridotta a un mucchio di lacrime accucciata su una spiaggia. Qui è stata ritrovata viva dopo che era sparita, lasciando a casa il marito e tre figli. Polizia, pompieri, ambulanze, hanno spento le luci e sono tornati a casa ma la polemica continua: la storia è quella di Yifat Tomer Yerushalmi, fino due giorni fa capo dell'avvocatura militare, tre lauree, generale dal 2021, ex responsabile per la condizione femminile nell'esercito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

