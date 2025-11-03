Da Federer a Milei | la storia di Hartfield più appassionato di politica che di tennis

Gazzetta.it | 3 nov 2025

Nelle interviste ha spiegato che lo interessavano più i mercati che i tornei, e di guardare con favore alla terapia d’urto liberale proposta dal presidente argentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Da Federer a Milei: la storia di Hartfield, più appassionato di politica che di tennis - Da Federer a Milei: la storia di Diego Hartfield Diego Hartfield, 44 anni, ex tennista professionista, è stato eletto deputato nazionale per la provincia di Misiones nelle liste di La Libertad Avanza ... Riporta msn.com

