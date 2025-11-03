‘Da Donna a Icona’ | Eufemia Ferrara presenta il suo nuovo libro per l’empowerment femminile

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roma, novembre 2025. Da donna a icona, il libro di Eufemia Ferrara, avvocata, formatrice e autrice impegnata nella valorizzazione del talento femminile e nella tutela legale delle donne, sarà presentato ufficialmente il 7 novembre alle ore 16,00 presso la Sala Laudato Si del Campidoglio, a Roma. L’evento, organizzato in collaborazione con Red Fashion Talent, sarà moderato da Claudio David, autore, e ideatore, e vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo istituzionale, medico, psicologico e della comunicazione. Tra gli interventi: • Fabrizio Santori, Onorevole • Valerio de Gioia, Magistrato • Antonella Beltrami, psicologa, psicoterapeuta e formatrice • Elisa Caponetti, psicoterapeuta • Jessica Fegatilli, conduttrice e produttrice televisiva • Kseniya Tretyakova, medico estetico • Cristiana Merli, Presidente dell’associazione Donne al centro • Daniele Taurino, fondatore di ET Holding Durante la serata saranno inoltre premiate figure femminili di rilievo nel mondo della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e della comunicazione, tra cui: Adriana Volpe, Mita Medici, Maria Celli, Gabriella Costanza, Jessica Fegatilli, Marta Coruzzi, Valentina Balestrieri e molte altre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

