da appignano al successo italiano

LA STORIA della Giessegi Industria Mobili trae le sue origini dalle vicissitudini economiche della famiglia imprenditoriale Stacchietti di Appignano, proprietaria dell’azienda in origine. L’azienda, nata nel 1981 ad Appignano, in provincia di Macerata, e luogo di uno dei più importanti cluster del legno-arredo del centro Italia, viene investita dalla profonda crisi economica degli anni Ottanta. La congiuntura e le difficoltà che ne derivano, hanno fatto maturare nella proprietà del tempo la decisione di avallare il passaggio di proprietà dell’azienda a favore dell’imprenditore riminese Luigi Valentini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

