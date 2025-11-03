Cusano l’opposizione | PUC fermo da sei anni silenzio inspiegabile del sindaco

Fremondoweb.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il gruppo consiliare Nuova Cusano denuncia ritardi e mancanza di risposte su un tema fondamentale per lo sviluppo del territorio Sono trascorsi più di sei anni dall’adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) da parte della Giunta di Cusano . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

