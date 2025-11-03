Cuore talento e sacrificio | Federico Bicelli ha ricevuto il Collare d’Oro
Un applauso lungo, meritato, carico d’emozione. Federico Bicelli, 23 anni, talento del nuoto paralimpico e punta di diamante della GAM Team Brescia, ha ricevuto a Roma il Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico, la più alta onorificenza sportiva italiana.Il riconoscimento, consegnato dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
