Cuore talento e sacrificio | Federico Bicelli ha ricevuto il Collare d’Oro

Bresciatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un applauso lungo, meritato, carico d'emozione. Federico Bicelli, 23 anni, talento del nuoto paralimpico e punta di diamante della GAM Team Brescia, ha ricevuto a Roma il Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico, la più alta onorificenza sportiva italiana.Il riconoscimento, consegnato dal.

