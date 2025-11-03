Cucina contemporanea in un palazzo del Seicento A Roma apre Tribuna Campitelli

Nel cuore di rione Sant'Angelo un locale storico rinasce grazie a tre giovani ristoratori. Champagneria, tradizione romano-mediterranea e filiera controllata. "Il ristorante che cercavamo e non trovavamo". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Altre letture consigliate

Nel cuore del Parco dei Cigni, la cucina si fa racconto di stagioni e territorio. Ogni portata nasce dall’incontro tra ingredienti autentici e creatività contemporanea, dove gusto, colore e profumo dialogano in perfetta armonia. Un’esperienza gastronomica che cel - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo Ripetta a Roma, dove Seicento e design contemporaneo convivono - Palazzo Ripetta a Roma è un hotel cinque stelle indipendente che fa delle sue relazioni con arte e storia un modo innovativo di intendere l'ospitalità Tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna Palazzo ... Secondo vogue.it

Lo street food incontra la cucina contemporanea: Puok e lo chef Iannotti insieme a Palazzo Piacentini - Un incontro tra due cucine, due stili e soprattutto due menti creative, brillanti e fuori dagli schemi, due “cape fresche” appunto. Come scrive ilmattino.it

Genova Superbarocca, la meraviglia del Seicento a Palazzo Ducale - Gli occhi che brillano, le guance che si fanno rosse, l'espressione dolcissima e composta che sembra però trattenere a fatica un sorriso. ilmessaggero.it scrive