Crollo Torre Fori Imperiali un residente | Abbandonata per 30 anni situazione rischiosa

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “Sono trent’anni che questo bene è abbandonato. Questo così come palazzo Rivaldi qui all’angolo. È un rione pieno di situazioni a rischio che sarebbe bene monitorare e vigilare. E proteggere in caso di crollo” sono le parole di Romano Cruciani che vive a poche decine di metri dal luogo del crollo di una parte della Torre dei Conti, la struttura del XIII secolo a ridosso dei Fori Imperiali. L’uomo era vicinissimo al momento del crollo e racconta di una situazione di assenza di lavori di restauro che va avanti da anni prima dei cantieri aperti in occasione del Giubileo. “Mi rendo conto che Roma è grande e sorvegliare e vigilare tutto è complicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crollo torre fori imperiali un residente abbandonata per 30 anni situazione rischiosa

© Lapresse.it - Crollo Torre Fori Imperiali, un residente: “Abbandonata per 30 anni, situazione rischiosa”

Argomenti simili trattati di recente

crollo torre fori imperialiCrollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: indagini e aggiornamenti in corso - Un parziale crollo della Torre dei Conti ha scosso la città di Roma, suscitando preoccupazione tra cittadini e turisti. Da notizie.it

crollo torre fori imperialiPaura a Roma: secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ancora sotto macerie - Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Lo riporta msn.com

crollo torre fori imperialiIl momento del secondo crollo della torre dei Conti ai Fori Imperiali: il video - È crollata questa mattina a Roma una parte della Torre dei Conti, in via dei Fori Imperiali, coinvolgendo quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione della struttura. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Fori Imperiali