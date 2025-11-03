(LaPresse) “Sono trent’anni che questo bene è abbandonato. Questo così come palazzo Rivaldi qui all’angolo. È un rione pieno di situazioni a rischio che sarebbe bene monitorare e vigilare. E proteggere in caso di crollo” sono le parole di Romano Cruciani che vive a poche decine di metri dal luogo del crollo di una parte della Torre dei Conti, la struttura del XIII secolo a ridosso dei Fori Imperiali. L’uomo era vicinissimo al momento del crollo e racconta di una situazione di assenza di lavori di restauro che va avanti da anni prima dei cantieri aperti in occasione del Giubileo. “Mi rendo conto che Roma è grande e sorvegliare e vigilare tutto è complicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Crollo Torre Fori Imperiali, un residente: "Abbandonata per 30 anni, situazione rischiosa"