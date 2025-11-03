Si chiama “Elephant” e serve ad aspirare calcinacci. È uno dei mezzi utilizzati dai vigili del fuoco per liberare l’uomo ancora intrappolato dentro la Torre dei Conti dopo i due crolli di questa mattina. Durante il primo intervento i vigili del fuoco erano riusciti a mettere delle protezioni quindi probabilmente lo hanno preservato dall’ulteriore crollo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crollo Torre Fori Imperiali, le operazioni per liberare l'operaio sotto le macerie