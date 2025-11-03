Crollo Torre Fori Imperiali le operazioni per liberare l' operaio sotto le macerie
Si chiama “Elephant” e serve ad aspirare calcinacci. È uno dei mezzi utilizzati dai vigili del fuoco per liberare l’uomo ancora intrappolato dentro la Torre dei Conti dopo i due crolli di questa mattina. Durante il primo intervento i vigili del fuoco erano riusciti a mettere delle protezioni quindi probabilmente lo hanno preservato dall’ulteriore crollo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
I Vigili del Fuoco aspirano i detriti crollati all’interno della Torre per recuperare l’operaio rimasto bloccato all’interno durante il crollo. La torre era oggetto di lavori di ristrutturazione in corso - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Si legge su lapresse.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it
Paura a Roma: crollo alla Torre dei Conti ai Fori imperiali. Il momento del cedimento - Sull'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare si è verificato il crollo che, secondo quanto si può notare nel video, sembrerebbe avvenire in due ... Scrive tg.la7.it