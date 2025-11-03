Crollo Torre dei Conti una persona intrappolata ma viva

"Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita”, ha dichiarato il prefetto di Roma Lamberto Giannini riguardo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. “Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo”, ha concluso Giannini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Crollo Torre dei Conti, una persona intrappolata ma viva

