Crollo Torre dei Conti una persona intrappolata ma viva

"Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita”, ha dichiarato il prefetto di Roma Lamberto Giannini riguardo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. “Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo”, ha concluso Giannini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crollo Torre dei Conti, una persona intrappolata ma viva

Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook

Incolumi i #vigilidelfuoco a seguito del secondo crollo alla Torre dei Conti a #Roma, in zona centro. Proseguono i soccorsi [ #3novembre 13:00] - X Vai su X

Torre dei Conti, il momento del secondo crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco: gigantesca nube di polvere VIDEO - La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11. Scrive ilgazzettino.it

Crollo a Roma, Giannini "Segnali che persona intrappolata sia ancora viva" - "Sono in corso delle operazioni molto complesse con i Vigili del fuoco e la Protezione civile perché c'è una persona che ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Torre dei Conti, il prefetto: "La persona intrappolata ha dato segnali di vita" - "Sono in corso delle operazioni dei vigili del fuoco e della protezione civile perchè nella Torre dei Conti c'è una persona che è intrappolata dentro, e di cui non sappiamo le condizioni. Scrive msn.com