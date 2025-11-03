Crollo Torre dei Conti strumentazione per rilevamento di movimento per salvare gli operai – Il video

Open.online | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Tra le operazioni, il taglio di un palo della luce che ostruiva il passaggio e la rimozione dei detriti. Un 66enne è invece rimasto intrappolato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta: si procede per l'ipotesi di lesioni colpose, cui si è aggiunto in un secondo momento il reato di disastro colposo. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

crollo torre conti strumentazioneCrollo Torre dei Conti, strumentazione per rilevamento di movimento per salvare gli operai - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Riporta msn.com

crollo torre conti strumentazioneCrollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Lo riporta leggo.it

crollo torre conti strumentazioneCrollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie da ore. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Strumentazione