Crollo Torre dei Conti provocazione della Russia | L' Italia cadrà se continuerà a finanziare l' Ucraina La Farnesina | Mosca piombata in un abisso di volgarità
L'Italia «crollera' completamente» se continuera' a spendere denaro per sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il secondo crollo della Torre dei Conti nel centro di Roma, è avvenuto poco prima delle 13:00, dopo un'ora dal primo crollo. Il nuovo cedimento ha generato un'enorme colonna di fumo e la paura delle persone che erano accorse I pm di Roma hanno aperto un - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Si legge su lapresse.it
Reazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Segnala notizie.it
Mosca provoca sulla Torre dei Conti: «L'Italia crollerà completamente, se continua a sprecare soldi per l'Ucraina» - La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova commenta il crollo della Torre dei Conti, avvenuto a Roma, e attacca il sostegno di Roma a Kiev per respingere l'invasione russa ... Segnala msn.com