Crollo Torre dei Conti provocazione della Russia | L' Italia cadrà se continuerà a finanziare l' Ucraina La Farnesina | Mosca piombata in un abisso di volgarità

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia «crollera' completamente» se continuera' a spendere denaro per sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

