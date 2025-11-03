Crollo Torre dei Conti provocazione della Russia | L' Italia cadrà completamente se continuerà a finanziare l' Ucraina

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia «crollera' completamente» se continuera' a spendere denaro per sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

crollo torre conti provocazioneCrollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Come scrive lapresse.it

«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova - Maria Zakharova su Telegram: «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri» ... Segnala open.online

crollo torre conti provocazioneReazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Come scrive notizie.it

