Crollo Torre dei Conti provocazione della Russia | L' Italia cadrà completamente se continuerà a finanziare l' Ucraina
L'Italia «crollera' completamente» se continuera' a spendere denaro per sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook
Incolumi i #vigilidelfuoco a seguito del secondo crollo alla Torre dei Conti a #Roma, in zona centro. Proseguono i soccorsi [ #3novembre 13:00] - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Come scrive lapresse.it
«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova - Maria Zakharova su Telegram: «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri» ... Segnala open.online
Reazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Come scrive notizie.it