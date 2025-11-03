Crollo Torre dei Conti Mollicone | Apprensione per l' operaio sotto le macerie

(LaPresse) “I vigili hanno rischiato col secondo crollo, come avete visto e siamo in apprensione per l’operaio che è rimasto sotto”. Lo ha detto Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera giunto sul luogo del crollo della Torre dei Conti, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, Mollicone: "Apprensione per l'operaio sotto le macerie"

Leggi anche questi approfondimenti

Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook

Crollo della Torre dei Conti, Mollicone: "Apprensione per l'operaio sotto le macerie" - "I vigili del fuoco stanno lavorando in maniera eroica e hanno rischiato anche con il secondo crollo. Da msn.com

Torre dei Conti, il momento del secondo crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco: gigantesca nube di polvere VIDEO - La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11. Lo riporta ilgazzettino.it

Crollo della Torre dei Conti, panico tra i turisti. La testimone: «Prima il rumore, poi ho visto un operaio cadere» - Terrore e sconcerto per turisti, passanti e lavoratori che stamattina, lunedì 3 novembre, intorno alle 11. Scrive leggo.it