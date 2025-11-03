Crollo Torre dei Conti Mollicone | Apprensione per l' operaio sotto le macerie

(LaPresse) “I vigili hanno rischiato col secondo crollo, come avete visto e siamo in apprensione per l’operaio che è rimasto sotto”. Lo ha detto Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera giunto sul luogo del crollo della Torre dei Conti, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

