Crollo Torre dei Conti l' affondo di Mosca | Sostenendo l' Ucraina l' Italia crollerà tutta
Il crollo della Torre dei Conti a Roma arriva fino a Mosca. Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ha commentato quanto accaduto nella mattinata del 3 novembre a largo Corrado Ricci, attaccando il Governo italiano. Mosca commenta il crollo della torreQuello di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook
Incolumi i #vigilidelfuoco a seguito del secondo crollo alla Torre dei Conti a #Roma, in zona centro. Proseguono i soccorsi [ #3novembre 13:00] - X Vai su X
Torre dei Conti, l’affondo di Mosca: “L’Italia crollerà tutta se continua a finanziare l’Ucraina” - La portavoce del ministero degli Esteri Zakharova: “Spesi inutilmente i soldi dei contribuenti”. Secondo msn.com
La Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Lo riporta rainews.it
Torre dei Conti, il momento del secondo crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco: gigantesca nube di polvere VIDEO - La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11. Si legge su ilgazzettino.it