Crollo Torre dei Conti la moglie dell' operaio intrappolato attende il salvataggio del marito
La moglie dell’operaio sessantaseienne, ancora bloccato sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma, attende con le mani giunte la fine delle operazioni di recupero del marito. Con lei il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. A confortare la donna c’è anche uno psicologo della sala operativa sociale del Comune di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
