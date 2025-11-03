Crollo Torre dei Conti la moglie dell' operaio intrappolato attende il salvataggio del marito

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie dell’operaio sessantaseienne, ancora bloccato sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma, attende con le mani giunte la fine delle operazioni di recupero del marito. Con lei il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. A confortare la donna c’è anche uno psicologo della sala operativa sociale del Comune di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crollo torre dei conti la moglie dell operaio intrappolato attende il salvataggio del marito

© Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, la moglie dell'operaio intrappolato attende il salvataggio del marito

Altre letture consigliate

crollo torre conti moglieCrollo Torre dei Conti, intrappolato operaio rumeno. E Mosca se la ride: “Soldi a Kiev, l’Italia crollerà tutta” - Un 66enne romeno l'operaio ancora sotto le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. Da blitzquotidiano.it

Chi sono gli operai feriti nel crollo della Torre dei Conti a Roma: uno di loro è ancora intrappolato fra le macerie - Continuano le operazioni di salvataggio per l'operaio rimasto fra le macerie dopo il crollo della Torre ai Fori Imperiali ... fanpage.it scrive

crollo torre conti moglieCrollo Torre dei Conti, operazioni di soccorso no-stop anche con droni - Continuano senza sosta le operazioni di soccorso dell'ultimo operaio rimasto intrappolato dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Moglie