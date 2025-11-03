Crollo Torre dei Conti estratto vivo l' operaio da sotto le macerie | le immagini del salvataggio

È stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti, ed è vivo, Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni che questa mattina è rimasto intrappolato dopo il duplice crollo nell’area dei Fori a Roma. Al momento del salvataggio la folla radunatasi da ore sul luogo, insieme ai soccorritori, si è abbandonata ad un lungo applauso liberatorio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l'operaio da sotto le macerie: le immagini del salvataggio

