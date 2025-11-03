(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Tra le operazioni, il taglio di un palo della luce che ostruiva il passaggio e la rimozione dei detriti. Un 66enne è invece rimasto intrappolato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta: si procede per l'ipotesi di lesioni colpose, cui si è aggiunto in un secondo momento il reato di disastro colposo. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crollo Torre dei Conti, ecco la squadra dei Vigili de Fuoco impiegata nei soccorsi ai Fori Imperiali