Crollo Torre dei Conti ecco la squadra dei Vigili de Fuoco impiegata nei soccorsi ai Fori Imperiali – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Tra le operazioni, il taglio di un palo della luce che ostruiva il passaggio e la rimozione dei detriti. Un 66enne è invece rimasto intrappolato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta: si procede per l'ipotesi di lesioni colpose, cui si è aggiunto in un secondo momento il reato di disastro colposo. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a #Roma, zona centro: proseguono le complesse operazioni dei #vigilidelfuoco per il salvataggio dell'operaio sotto le macerie [ #3novembre 18:00] - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, ecco la squadra dei Vigili de Fuoco impiegata nei soccorsi ai Fori Imperiali - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Da msn.com
Crollo Torre dei Conti a Roma, estratto l'operaio tra le macerie: è gravissimo. Il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Riporta leggo.it
Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore ... Segnala tg24.sky.it