Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali | soccorso vigile del fuoco

Uno dei vigili del fuoco soccorso dal personale sanitario dopo il secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Lui e la sua squadra, al momento del crollo, si trovavano all’interno della torre dove stavano cercando di tirare fuori l’operaio ancora bloccato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

