Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli si sono recati a Largo Corrado Ricci, a Roma, dove è crollata parzialmente una struttura in muratura, la Torre dei Conti. Quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del fuoco. I Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e della Compagnia di Roma Centro hanno circoscritto e messo in sicurezza l’area e che indagheranno con il Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e Asl. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali: sindaco Gualtieri e ministro Giuli sul posto