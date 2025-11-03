Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali le immagini da un ristorante

Il primo crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel video girato da un membro dello staff del ristorante Massenzio ai Fori, a pochi metri dal luogo del cedimento. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo relativo ai due crolli della Torre avvenuti questa mattina, a poca distanza uno dall’altro, in largo Corrado Ricci a Roma. Tra le ipotesi di reato formulate quella di crollo colposo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, le immagini da un ristorante

