Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma l' allarme inascoltato | Si sentivano rumori da settimane
Un testimone ha raccontato che da settimane si sentivano rumori provenire dalla Torre dei Conti, l'edificio crollato a Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
"Se la Torre dei Conti è crollata, è colpa del governo italiano che spende i soldi per l'Ucraina". Questo è quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, a seguito del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avv - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto→ - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Lo riporta lapresse.it
Fori Imperiali, il momento del secondo crollo della Torre dei Conti: la scena ripresa da un passante VIDEO - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Da msn.com
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si era verificato un primo cedimento della ... Segnala quotidiano.net