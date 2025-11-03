Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma l' allarme inascoltato | Si sentivano rumori da settimane

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025

Un testimone ha raccontato che da settimane si sentivano rumori provenire dalla Torre dei Conti, l'edificio crollato a Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

