Crollo Torre dei Conti a Roma Zakharova | Finché l' Italia butterà soldi dei contribuenti per Kiev cadrà tutto anche l' economia

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La portavoce del Ministero degli Esteri russo "bacchetta" l'Italia: "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

