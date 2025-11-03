Crollo Torre dei Conti a Roma Zakharova | Finché l' Italia butterà soldi dei contribuenti per Kiev cadrà tutto anche l' economia
La portavoce del Ministero degli Esteri russo "bacchetta" l'Italia: "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il secondo crollo della Torre dei Conti nel centro di Roma, è avvenuto poco prima delle 13:00, dopo un'ora dal primo crollo. Il nuovo cedimento ha generato un'enorme colonna di fumo e la paura delle persone che erano accorse I pm di Roma hanno aperto un - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Roma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti - Nelle immagini, il crollo di un'altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ... Secondo libero.it
Reazioni Politiche alle Dichiarazioni di Zakharova sul Crollo della Torre dei Conti: Analisi e Impatti - Le dichiarazioni di Maria Zakharova riguardo al crollo della Torre dei Conti a Roma generano forte indignazione tra i politici italiani. Si legge su notizie.it
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... lapresse.it scrive