Crollo Torre dei Conti a Roma vivo e cosciente operaio 66enne rimasto sotto le macerie Procura apre inchiesta per disastro colposo - VIDEO
Dopo che 3 operai sono stati tratti in salvo e un quarto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni per politrauma, l'operaio 66enne romeno rimasto sotto le macerie del crollo risulta vivo. I soccorritori sarebbero infatti riusciti a scambiarci qualche parola. Intanto i pm di Piazzale C.
I Vigili del Fuoco aspirano i detriti crollati all'interno della Torre per recuperare l'operaio rimasto bloccato all'interno durante il crollo. La torre era oggetto di lavori di ristrutturazione in corso
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto?
