Crollo Torre dei Conti a Roma vivo e cosciente operaio 66enne rimasto sotto le macerie Procura apre inchiesta per disastro colposo - VIDEO

Dopo che 3 operai sono stati tratti in salvo e un quarto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni per politrauma, l'operaio 66enne romeno rimasto sotto le macerie del crollo risulta vivo. I soccorritori sarebbero infatti riusciti a scambiarci qualche parola. Intanto i pm di Piazzale C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crollo torre dei conti a roma vivo e cosciente operaio 66enne rimasto sotto le macerie procura apre inchiesta per disastro colposo video

