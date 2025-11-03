Crollo Torre dei Conti a Roma si scava con le mani per salvare l' operaio ancora sotto le macerie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Un intero contrafforte è caduto, facendo crollare anche il tetto e dei solai. Sotto le macerie ancora intrappolato un operaio, mentre altri due sono stati estratti vivi. Le operazioni proseguono per liberare l'operaio da sotto le macerie. Si scava con le mani e usando anche un macchinario che risucchia i detriti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
