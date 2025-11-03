Crollo Torre dei Conti a Roma il video dell’incidente | il collasso all’interno della struttura

Il video mostra il crollo parziale della Torre dei Conti, in centro a Roma. Come si vede dal filmato, il collasso è avvenuto – in parte – all’interno della struttura. Quattro gli operai coinvolti dall’incidente: uno è rimasto ferito gravemente e soccorso dal 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crollo Torre dei Conti a Roma, il video dell’incidente: il collasso all’interno della struttura

