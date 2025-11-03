Crollo si indaga per disastro colposo

17.20 I pm di Roma indagano per disastro colposo e lesioni colpose in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. Sul posto presente anche il pm di turno esterno, Mario Dovinola, per effettuare un sopralluogo. Gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e accertare le cause del crollo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

