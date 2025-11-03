Crollo RomaMeloni | spero esito positivo

21.00 "Seguo con profonda apprensione l'evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma.Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo". Così Giorgia Meloni che ringraziare tutti le Forze dell'Ordine,Vigili del Fuoco e soccorritori che stanno intervenendo "con coraggio,professionalità e abnegazione in un contesto difficile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it